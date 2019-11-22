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Kuzey Makedonya’da Türk Müziği konseri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Önder İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşunun iş birliğiyle Üsküp’te Türk müziği konseri verdi.Önder İmam Hatipliler Derneği, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile Üsküp’te Türk müziği konseri verdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Önder İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşunun iş birliğiyle Üsküp’te Türk müziği konseri verdi.
Önder İmam Hatipliler Derneği, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren El-Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile Üsküp’te Türk müziği konseri verdi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen konser Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi. Önder İmam Hatipliler Derneği Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen yaptığı basın açıklamasında “Biz Balkanlarda hep birlikte tasavvuf müziğinden, Türk sanat müziğine ve Türk halk müziğine varıncaya kadar geniş yelpazede bir müzik dinletisi ortaya koyacağız. Ümit ediyorum, burada parçalarımızı seslendirdikçe herkes kendisinden bir pay bulacak. Çünkü biz hiçbir zaman Bursa’yı ve İstanbul’u Üsküp’ten, Kalkandelen’den ayırmadık” ifadelerini kullandı.
Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal kürsüde yaptığı konuşmasında “Önder olarak biz İmam Hatip gençlerimize açılım yapmak isterken, müzik alanında ilk defa getirdiğimiz yer Balkanlardır. Yarın da Tetova’dayız (Kalkandelen) inşallah. Biz Balkanlara çok önem veriyoruz” diyerek Balkanların Türkiye için sadece uzak bir anı olmadığını, içinde beraber olduğumuz bir yer olduğunun altını çizdi.
El Hilal Yardımlaşma Kuruluşunun Başkanı Behicuddin Şehapi ise yaptığı konuşmasında El Hilal’in Osmanlı’dan kalma bir değeri günümüze taşıdığını dile getirerek, kardeş kuruluş Önder ile bu değerleri ihya ettiklerini ve koruduklarını belirtti. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem ise bu akşam burada yapılan faaliyetin ciddi öğüt ışığı veren bir faaliyet olduğunu dile getirdi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda genç İmam Hatipli öğrenciler tarafından tasavvuf müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinden parçalar çalındı.

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