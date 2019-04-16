Kuzey Makedonya'da Türkçe televizyon programı 50 yaşında

Kuzey Makedonya'da Makedonya Radyo Televizyon Kurumunun (MRT) Türkçe televizyon programının 50. yıl dönümü kutlandı. Başkent Üsküp'te düzenlenen ve Makedonya Türk Gazeteciler Derneğinin katkı sağladığı etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, MRT Genel Müdürü Maryan Tsvetkovski, Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Eran Hasip, Makedonya Türk Gazeteciler Derneği Başkanı Zehriyan Salih'in yanı sıra siyasiler, milletvekilleri, akademisyenler, Türk ve yerel kuruluş temsilcileri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) konuklar ve gazeteciler katıldı. Büyükelçi Kara, konuşmasında, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında çok sıkı, çok eskiye dayanan dostluk ve kardeşlik bağının bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'ye ve Türklere gösterdiği yakın ilgi ve katkılardan dolayı MRT Genel Müdürü Tsvetskovski'ye teşekkür etti. MRT'nin 1969 yılından bu yana Türkçe yayın yaptığına ve Türklere iş imkanları sağladığına işaret eden Kara, Türkiye'nin de her konuda kendilerine yardımcı olacağını teyit etmek istediklerini kaydetti. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) Üsküp'te ofis kurduğunu hatırlatan Kara, MRT ile TRT'nin burada ortak yayın yapabileceğini anımsattı.

Kara, "İki ülke arasındaki bu güzel iletişim ve iş birliğini, elimizden geldiği kadar artırmamız gerekiyor. Böylelikle iki ülke arasındaki dostluk daha da pekişmiş, daha da ileri seviyelere ulaşmış olur. Buradaki hedefimiz güzel Türkçemizi Makedonya'nın dört bir tarafına ulaştırabilmektir." değerlendirmesinde bulundu. Türk dizi ve filmlerinin, Kuzey Makedonya dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlandığını dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında bir dili öğrenmenin en kolay aracı da bu şekliyledir. Burada bazı Makedon vatandaşlara rastlıyoruz. Türkçe konuşabiliyorlar. Merak ediyorum. 'Nereden öğrendiniz?' diyorum, 'Türkçe dizi seyrediyorum' diyor." - "Türk toplumu ve Türk devletinden daha yakın bir toplum ve devlet yoktur" MRT Genel Müdürü Tsvetkovski de Türkçe programın yayınının 50. yıl dönümünün, MRT tarihinde çok önemli bir gün olduğunu dile getirerek, Türk Büyükelçiliği ve TRT başta olmak kendilerine yardım sunan herkese teşekkür etti. Kuzey Makedonya'da 21 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni bir televizyon kanalının kurulacağını, MRT'deki günlük Türkçe yayın saatinin 2 buçuk saatten en az 5-6 saate çıkarılacağını açıklayan Tsvetkovski, "Bana göre, (Kuzey) Makedonya'ya Türk toplumu ve Türk devletinden daha yakın bir toplum ve devlet yoktur." ifadelerini kullandı.