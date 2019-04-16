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Kuzey Makedonya'da Türkçe televizyon programı 50 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:38 | Son Güncelleme

Makedonya Radyo Televizyon Kurumunun (MRT) başlattığı Türkçe televizyon programı yayınının 50. yıl dönümü kutlandı

Kuzey Makedonya'da Makedonya Radyo Televizyon Kurumunun (MRT) Türkçe televizyon programının 50. yıl dönümü kutlandı.

Başkent Üsküp'te düzenlenen ve Makedonya Türk Gazeteciler Derneğinin katkı sağladığı etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, MRT Genel Müdürü Maryan Tsvetkovski, Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Eran Hasip, Makedonya Türk Gazeteciler Derneği Başkanı Zehriyan Salih'in yanı sıra siyasiler, milletvekilleri, akademisyenler, Türk ve yerel kuruluş temsilcileri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) konuklar ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Kara, konuşmasında, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında çok sıkı, çok eskiye dayanan dostluk ve kardeşlik bağının bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'ye ve Türklere gösterdiği yakın ilgi ve katkılardan dolayı MRT Genel Müdürü Tsvetskovski'ye teşekkür etti.

MRT'nin 1969 yılından bu yana Türkçe yayın yaptığına ve Türklere iş imkanları sağladığına işaret eden Kara, Türkiye'nin de her konuda kendilerine yardımcı olacağını teyit etmek istediklerini kaydetti. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) Üsküp'te ofis kurduğunu hatırlatan Kara, MRT ile TRT'nin burada ortak yayın yapabileceğini anımsattı.

Kara, "İki ülke arasındaki bu güzel iletişim ve iş birliğini, elimizden geldiği kadar artırmamız gerekiyor. Böylelikle iki ülke arasındaki dostluk daha da pekişmiş, daha da ileri seviyelere ulaşmış olur. Buradaki hedefimiz güzel Türkçemizi Makedonya'nın dört bir tarafına ulaştırabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dizi ve filmlerinin, Kuzey Makedonya dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlandığını dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir dili öğrenmenin en kolay aracı da bu şekliyledir. Burada bazı Makedon vatandaşlara rastlıyoruz. Türkçe konuşabiliyorlar. Merak ediyorum. 'Nereden öğrendiniz?' diyorum, 'Türkçe dizi seyrediyorum' diyor."

- "Türk toplumu ve Türk devletinden daha yakın bir toplum ve devlet yoktur"

MRT Genel Müdürü Tsvetkovski de Türkçe programın yayınının 50. yıl dönümünün, MRT tarihinde çok önemli bir gün olduğunu dile getirerek, Türk Büyükelçiliği ve TRT başta olmak kendilerine yardım sunan herkese teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'da 21 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni bir televizyon kanalının kurulacağını, MRT'deki günlük Türkçe yayın saatinin 2 buçuk saatten en az 5-6 saate çıkarılacağını açıklayan Tsvetkovski, "Bana göre, (Kuzey) Makedonya'ya Türk toplumu ve Türk devletinden daha yakın bir toplum ve devlet yoktur." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında TRT'ye ziyaretlerine de değinen Tsvetkovski, TRT ile ilişkileri ve iş birliklerini derinleştirdiklerini vurguladı.

Türkçe Program Müdürü Hasip de gurur duyulacak bir anı yaşadıklarını ifade ederek, "Daha çok çalışmamız lazım. Çok doğru bir yola girdiğimize inanıyorum bu süre içerisinde. Çünkü eleştiri olmazsa doğru yolu bulmamız da söz konusu olamaz. Ama tabii hep birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe de Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunarak, "Bu topraklar bizim için kutsal topraklar. Sizler bizim için referans insanlarsınız. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunu bu topraklardan gelen insanlar yapmıştır ve çok büyük katkı sağlamışlardır. Bizim kurucu temellerimiz ve klonlarımız Makedonya'dan, Balkanlar'dan gelmiştir." diye konuştu.

Türkçe'nin burada varlık göstermesinin örnek teşkil eden bir durum olduğunu kaydeden Yeşiltepe, Türkler dahil ülkede etnik azınlıklara tanınan imkanlardan dolayı MRT'ye teşekkür etti.

MRT'nin Türkçe televizyon programı, 16 Nisan 1969'da yayın hayatına başlamıştı.

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Kuzey Makedonya Makedonya Radyo Televizyon Kurumu MRT Türkçe Üsküp

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