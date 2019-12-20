Kuzey Makedonya’daki Maarif Okulu'nda Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler için en önemli ve anlamlı günün idrak edildiğini vurgulayan Aslan, "Dil bir insanın kişiliğini, şahsiyetini belirleyen en önemli unsurlardan belki de en önemlisi. Çünkü biz duygumuzu, düşüncemizi anamızdan öğrendiğimiz dilimizle ifade ederiz. En güzel ifade aracımız anamızdan öğrendiğimiz dilimizdir. O yüzden bu en temel insan hakkıdır. Bir insanın kendi anasının diliyle, vatanının diliyle konuşmasından daha doğal bir şey yoktur." şeklinde konuştu.

Okul müdürü Aslan, burada yaptığı konuşmada, duygu ve anlam dolu bu günde bayram sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kutlama programına TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Ali Sedat Aslan, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, öğrenciler, ebeveynler ve çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle düzenlenen şiir yarışmasında şiirlerle tanıştıklarını kaydeden Aslan, yarışmada birincilik alan şiirin bu toprakları ve bu topraklarda yaşayan Türkleri anlamak adına önemli olduğunu kaydetti.

Aslan, Gostivarlı genç şair Esra Matyan'ın "Emanet Türkçem" şiirini okudu.

Bu arada, program kapsamında "Türkçe'ye Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi. Türkçe'ye Değer Katan Öğretmen Ödülü uzun yıllar öğretmenlik yapan İlyas Veliu'ya, Türkçe'ye Değer Katan Genç Yazar Ödülü de Mehmed Arif'e verildi.

Ayrıca, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler de yazılarını okudu.

Kalkandelen Maarif Okulu öğrencileri şiir, yazı, zeybek oyunu, şarkı ve mini tiyatrodan oluşan programı icra etti. Etkinlikte, Türk diliyle ilgili belgesel ve Kuzey Makedonya Maarif ilkokul öğrencileriyle ilgili videolar izlendi.