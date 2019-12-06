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Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 19:22 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi alan ülkedeki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ile Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercih yaptı.

THP Genel Başkanı İbrahim, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altungöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin şehitlerin kanıyla kurulduğunu, Sarıkamış'ın da kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını oylayan İbrahim, "Spor" kategorisindeki tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

TDP Genel Başkanı İlyas da "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını, "Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oylayan İlyas, "Türk sporcusunun sadece spordan ziyade anavatanına, kendi toprağına, milletine ne kadar sahip çıktığını, haklı mücadelesini ne kadar desteklediğinin bir fotoğrafıdır, millilerden asker selamı fotoğrafı. Milliler selam verdi, biz selamını aldık. Makedonya'daki Türkler anavatanına selam verdi, anavatanımız selamımızı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

TMBH Genel Başkanı Saraç ise "haber" kategorisindeki tercihini Hakan Burak Altungöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafından yana kullandı.

Saraç, "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.

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