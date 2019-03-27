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Kuzey Makedonya'dan TİKA Başkanı Çam'a liyakat nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam'a, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından "Makedonya Liyakat Nişanı" verildi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam'a "Makedonya Liyakat Nişanı" verdi.

Başkent Üsküp'te Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve eşi Maya İvanova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı Çam ve diğer davetliler katıldı.

İvanov, buradaki konuşmasında, ülkedeki Türk vatandaşları ve Türkiye'deki Kuzey Makedonya vatandaşlarının iki ülke arasında köprü teşkil ettiğini ifade ederek, bugün Kuzey Makedonya'da 1,2 milyar avro değerinde 100'den fazla doğrudan Türk yatırımının bulunduğunu ve burada 5 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da yaklaşık 60 milyon avro değerinde 900'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini anımsatan İvanov, "Cumhurbaşkanı, profesör ve bir baba olarak, hem önem hem de süreklilik açısından tüm bu yatırımları aşan bir yatırımın olduğuna inanıyorum. O da bizim geleceğimiz olan çocuklara yatırımdır." dedi.

- "TİKA çocukların hayatını kurtarıyor"

TİKA'nın yaptığı bağış ile 2013 yılında ülkesindeki ilk Çocuk Yoğun Bakım Merkezi'nin açıldığını vurgulayan İvanov, şöyle devam etti:

"Dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, birkaç yıl önce TİKA çok önemli bir girişimi destekledi. Bunun arkasında ben ve eşim Maya durduk. Bu girişim, Çocuk Hastalıkları Kliniği bünyesindeki yoğun bakım bölümünün restorasyonuydu. Bu bölümdeki çocukların yüzde 85'i yenidoğan bebeklerdir. Bunların büyük bir bölümü erken doğdu ve hayat mücadelesi veriyor. TİKA'nın yatırımı sayesinde yüzlerce çocuk, sağlıklı ve normal yaşama sahip oldu. Yaptığı her şeyle TİKA çocukların hayatını kurtarıyor."

TİKA'nın sağlık sektörünün yanı sıra gençlerin eğitimine de yatırım yaptığına işaret eden İvanov, Kuzey Makedonya genelinde 40'a yakın okul restore edip donattığını söyledi.

İvanov, TİKA ve birçok diğer kuruluşun çocukların sağlık ve eğitimine yatırım yaparak, hem bu çocukların hem de Kuzey Makedonya'nın geleceğini güvence altına aldığını belirtti.

Bu nişanın, dost Türk milletinin dayanışmasını hisseden herkesin bir teşekkürü olduğunu dile getiren İvanov, "Çocuklarımızın geleceğine ve bizim geleceğimize yatırım yaptıklarından dolayı bir Cumhurbaşkanı olarak TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Bu milletin hizmetinde olmaktan büyük mutluluk duyacağım"

TİKA Başkanı Serdar Çam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın dostları olarak nitelendirdiği İvanov ve eşinden böyle bir ödül almasından dolayı çok duygulu ve anlamlı bir gün yaşadığını belirtti.

Kuzey Makedonya ve halkı ile büyük muhabbetlerinin olduğunu ifade eden Çam, "Buralara hizmet etmekten dolayı her zaman büyük mutluluk duyuyordum. Ancak bu nişanı aldıktan sonra ek bir sorumluluğumun olduğunun da farkındayım. Ömrümün sonuna kadar hem bu devletin hem bu milletin hizmetinde olmaktan büyük mutluluk duyacağım." dedi.

İvanov'un hem ülkesinde hem bölgede önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Çam, Cumhurbaşkanının bu güzel çalışmalara devam etmesi temennisinde bulundu.

Dünyada yaşanan kargaşa, terör, katliam, açlık gibi sıkıntılara da işaret eden Çam, "Bu toprakların kıymetli insanları, köklü tarihiyle, geçmişiyle ve birikimiyle dünyaya vereceği daha pek çok önemli mesajlarının olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Liyakat nişanını elinden aldığı Cumhurbaşkanı İvanov'a teşekkür eden Çam, bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milleti ve TİKA adına aldığını sözlerine ekledi.

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Gyorge İvanov Kuzey Makedonya Serdar Çam tika Üsküp

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