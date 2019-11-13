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Kuzey Makedonyalı Bakan Elvin Hasan: "Türkiye'nin desteğini hisseden ülkeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, küçük bir ülke, nüfusu az olabilir ama Avrupa entegrasyonuyla, Türk şirketlerine ciddi fırsatlar doğacağını düşünmekteyim" - "Ülkemizin sanayileşmesinde birçok boşluk olduğunu görmekteyiz. Birçok alanda yatırım yapılabilir. Otomobil sanayide, ilaç üretimi, eczacılık, hizmet sektörü. Bir tarım ülkesiyiz"

KOCAELİ (AA) - Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye'nin desteğini her zaman hisseden bir ülke olduklarını bildirdi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ı ziyaret eden Hasan, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya hükümetinde, tek Türk asıllı bakan olduğunu belirtti.

Dış yatırımlardan sorumlu olduğunu aktaran Hasan, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ilişkileri daha ileri taşımak için Türkiye'ye ziyaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Hem Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu hem de Kocaeli'deki göçmenlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için köprü vazifesinde olduğuna işaret eden Hasan, Kocaeli'deki ve Türkiye'deki soydaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Türkiye'nin desteğini hisseden bir ülkeyiz"

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacağını vurgulayan Hasan, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası'nda, yatırım olanaklarını tanıtacaklarını anlattı.

Hasan, Kuzey Makedonya'nın, NATO üyeliğinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin, 30'uncu NATO üyesi ülke olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlamasını beklediklerini, bu yoldan vazgeçmeyeceklerini aktaran Hasan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin, AB entegrasyonu yolunda ilerlediğini ve bu yolda bütün engellerin ortadan kalktığını ifade etti.

Hasan, Türkiye ile 1991 yılından itibaren iyi ilişkilerin devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin desteğini hisseden bir ülkeyiz." dedi.

Bu iyi ilişkileri, ekonomi alanına daha fazla taşımak istediklerine işaret eden Hasan, şunları söyledi:

"Birçok dış yatırımcı mevcut ülkemizde. Türk yatırımcılar da mevcut. Bu yatırımcıların daha da artması için burada iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Gebze'den şu anda ülkemizde 2 yatırımcı var. Yarın onları ziyaret edeceğiz. Umarım en yakın zamanda bu sayılar, daha da artacak çünkü iki ülke ilişkilerini, hayatımızın tüm alanlarına taşımamız gerekiyor. Hem ekonomi olsun hem sosyal alanda olsun hem kültür hem eğitim. Bağlarımız, çok geçmişe dayanmaktadır. Derin, tarihsel bağlarımız vardır. Biz gerekli adımları atacağız, gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Yatırımlara yönelik teşvik kanununda, son düzenlemeler yapıldı. Hem yerel yatırımcılara hem dış yatırımcılara ülke bütçesinden bugüne kadar hiç olmamış bir bütçe ayrıldı ve hem tesis inşaatı esnasında, yeni makinelerin alımı esnasında hem istihdam edilecek kişi sayısında rekabetin artması için değişik teşvikler vardır. Bu teşvikler sayesinde, şirketleri desteklemeyi düşünüyoruz."

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin, Türk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu, Balkanlar'ın tam ortasında bulunduğunu vurgulayan Hasan, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, küçük bir ülke, nüfusu az olabilir ama Avrupa entegrasyonuyla Türk şirketlerine ciddi fırsatlar doğacağını düşünmekteyim. Ülkemizin sanayileşmesinde birçok boşluk olduğunu görmekteyiz. Birçok alanda yatırım yapılabilir. Otomobil sanayide, ilaç üretimi, eczacılık, hizmet sektörü. Bir tarım ülkesiyiz." diye konuştu.

Hasan, yatırım yapmak isteyen firmaları ülkesine davet etti.

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