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Kuzey Marmara Otoyolu, 2020’nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bitirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl binasında gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, "Hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Sakarya’ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl binasında gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, "Hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Sakarya’ya geldi. Bakan Turhan ziyaretler kapsamında ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce tarafından kapıda karşılanan Turhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan Mehmet Cahit Turhan burada da incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı.

Sivas’a kadar hızlı tren hizmeti ulaştıracağız
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağına 2020’nin sonunda bağlayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sakarya’mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolunun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli kavşağı arasını geçtiğimiz kurban bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi önümüzdeki yılın sonunda 2020’nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız" dedi.

4 milyar dolara yakın proje
Yüksek Hızlı Tren (YHT) için alternatif yol yaptıklarını ifade eden Bakan Turhan, "YHT hizmetini İstanbul- Ankara arasındaki hizmeti ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı’ya oradan da Kapıkule’ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bununda ihalesini yapıp inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarında yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek" diye konuştu.

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