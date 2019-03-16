Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı." dedi. Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreninde Erdoğan, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kenti CHP zihniyetinden çöp dağları, kirli hava, susuzlukla aldıklarını dile getirerek, "CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur demektir. CHP ne demektir? Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir." dedi. Erdoğan, "İşte buyrun, şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını? Bay Kemal çık, adayının bu affedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar, kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor." ifadelerini kullandı.

Partisinin Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in projelerinin de hazır olduğunu, her seçimin yeni bir başlangıç olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da yepyeni bir yönetim sistemine geçtiğini, şimdide de belediyelerde aynı heyecan içinde olduklarını dile getirdi. Gerek ilk defa gösterdikleri adayların, gerek görevdeki başkanlardan gösterilen adayların projeleriyle, hedefleriyle, vizyonlarıyla gece, gündüz çalıştıklarını, tek gayelerinin ülkeye ve şehre en iyi hizmeti getirmek olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "İçinizde Tayyip Erdoğan'ı 1994'ten, büyükşehir belediye başkanlığı döneminden beri herhalde tanıyanlarınız var. Çatalca'ya da yabancı değilim. Yarım da olsa Çatalcalıyım. Buranın havasını kokluyorum. Yaşı daha genç olanlar, 2003'ten itibaren üstlendiğimiz Başbakanlık görevimiz boyunca yaptıklarımızla bizi biliyor. Gençler de en azından Cumhurbaşkanlığı dönemimize yakından şahit oldular. Soruyorum size, biz bugüne kadar İstanbul'a ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptım mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık? Kimin meşrebini sorguladık? Kimin giyimine, kuşamına karıştık? Bizim böyle bir derdimiz var mı? Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını biz hayata geçirdik. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Romanıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, velhasıl kim varsa bu ülkemde, biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik."

- "31 Mart'ta da İstanbul'la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 17 yılda katbekat büyüttüklerini, zenginleştirdiklerini vurgulayarak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhuriyet döneminde yapılanların 5-10 katı hizmete imza attıklarını vurguladı. Bunlarla da kalmadıklarını, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Buradaki kardeşlerimizin çoğu, atalarının yaşadığı Balkanlar'a gitmişlerdir. Türkiye'ye oralarda nasıl gıptayla bakıldığını bizzat görmüşsünüzdür. Bizim amacımız hem ülkemizin bu kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de içinden geçtiğimiz kritik dönemde ekonomik ve güvenlik alanlarında başladığımız işleri bitirmektir. Ülkemizi bugünkü seviyesine getirmemizin gerisinde, sağladığımız siyasi istikrar ve toplumsal huzur iklimi vardır. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek, 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 vizyonları için bunu başarmak zorundayız. İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Çatalca'nın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara Çatalca'nın da aynı hissiyata sahip olduğuna işaret ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bu güzel manzarayı sandık zaferiyle taçlandıracağız. Sizlere güveniyorum."