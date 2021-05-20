HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi açılıyor

20.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler-Hasdal kavşakları bölümü 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu proje çerçevesinde 7. Kesim Habipler-Hasdal kavşakları bölümünün trafiğe açılması Bakanlıkça onaylandı.

Otoyolun bu kesimi, 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete alınacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

TRAFİĞE KONTROLLÜ AÇILACAK

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

MECBURİ ASGARİ HIZ SINIRI

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak. Duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitme yapılamayacak. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyorduCinsel saldırı iddiasıyla yargılanıyordu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.