Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.

Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gi\u015feleri istikametinde iki kamyon \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc ara\u00e7 i\u00e7erisinde s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. S\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken b\u00f6lgede yo\u011fun trafik olu\u015ftu.PARTNER Me\u011fer o \u015fark\u0131y\u0131 Hande i\u00e7in yazm\u0131\u015f!Diyarbak\u0131r\u2019daki park kavgas\u0131nda a\u011f\u0131r yaralanan \u015fah\u0131s hayat\u0131n\u0131 kaybettiPen\u00e7e Harekat\u0131\u2019nda m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum