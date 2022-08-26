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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı!

26.08.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönde giden Ö.Ş. idaresindeki tır çarpıştı. Kazada, sürücü S.E. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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