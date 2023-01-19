Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Benzini biten araçtan indiler otomobil çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, yakıtı bittiği için yolun sol şeridinde durdu. Sürücü Hasan Ö. ve yolcu Mehmet Şanal araçtan indi.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bu sırada hızla seyir halinde olan Ramazan Y. idaresindeki bir araç, yolda bekleyen sürücü ve yolcuya çarparak metrelerce sürükledi. Kazada, aracın çarptığı Mehmet Şanal feci şekilde hayatını kaybederken yolda bekleyen Hasan Ö. ile Ramazan Y. ise yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanal’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü. (İHA)

