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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR dorsesinin altında kalarak can verdi

23.12.2020 07:31 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR dorsesinin altında kalarak can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Devrilmenin etkisiyle çekicinin içinden yola fırlayan sürücü yan yatan dorsenin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza saat 00.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Mevlüt Çınar'ın kullandığı, İstanbul'dan Bursa'ya hurda kağıt taşıyan TIR henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak devrildi. Bu sırada çekicinin içinden dışarı fırlayan sürücü Mevlüt Çınar (33) yan yatan dorsenin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler derhal itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan dorsenin altında kalan sürücüyü çıkardı. Ancak yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alan Mevlüt Çınar'ın yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Devrilen TIR vinç ve çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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(DHA)

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