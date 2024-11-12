Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım 4 saat sonra normale döndü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Kadıllı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki marul yüklü kamyon ile Ö.E. yönetimindeki sabun yüklü TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlar yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesinin ardından 4 şeritli otoyolda trafik akışı tekrar normale döndü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır