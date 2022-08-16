Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar! İşçileri taşıyan otobüs alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olay saat 00.00 sıralarında İkitelli gişeleri yakınında meydana geldi. Havalimanından çalışanları getiren servis otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Otobüsün içindeki çalışanlar panikle kendilerini dışarıya atarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OTOYOLDA TRAFİK KESİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği bir süre kapattı.



Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.



Yangının tamamen söndürülmesi üzerine polis ekipleri trafiği tekrar açtı. (DHA-İHA)

