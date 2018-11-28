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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:58 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 işçinin kurtarılması için olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 3 saat sonra beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kani Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Kani Ö’nün tedavisi devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmalarına devam edildi. İşçilerden birinin cesedi akşam saatlerinde bulundu. AFAD, UMKE Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile enkaz altındaki 2 kişinin bulunması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar ile göçük altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine yaklaşık 12 saat sonra ulaşılabildi. Cansız bedenine ulaşılan işçinin cenazesi otopsi incelemeleri için Gebze Asri Mezarlık Morgu’na kaldırılırken, enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedeni çıkarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Valiliği, “Beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası sonrası, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri ile İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 14.40 itibari ile 1 işçimiz yaralı olarak kurtarılmış, sevk edildiği hastanede tedavisi devam etmektedir. Diğer işçilerimizi kurtarmak üzere yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 17.15 itibariyle 1 işçimizin, saat:22.38 itibariyle de 1 işçimizin daha cenazesine ulaşılmıştır. Bu elim iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Gebze Kocaeli Gebze

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