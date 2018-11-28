Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 işçinin kurtarılması için olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 3 saat sonra beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kani Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Kani Ö’nün tedavisi devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmalarına devam edildi. İşçilerden birinin cesedi akşam saatlerinde bulundu. AFAD, UMKE Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile enkaz altındaki 2 kişinin bulunması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalar ile göçük altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine yaklaşık 12 saat sonra ulaşılabildi. Cansız bedenine ulaşılan işçinin cenazesi otopsi incelemeleri için Gebze Asri Mezarlık Morgu’na kaldırılırken, enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedeni çıkarıldı.