Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Pa\u015fak\u00f6y mevkisinde bir kamyon ciple \u00e7arp\u0131\u015farak devrildi. Yol tamamen trafi\u011fe kapat\u0131l\u0131rken ekiplerin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.PARTNERYa\u015far \u0130pek 'Sen ne azg\u0131n tekeymi\u015fsin' s\u00f6zlerini affetmedi!Aksaray\u2019da saha uzant\u0131l\u0131 masa ba\u015f\u0131 tatbikat, ger\u00e7e\u011fi aratmad\u0131Ege\u2019nin k\u0131\u015f turizm noktas\u0131 \u2018Denizli Kayak Merkezi\u2019 ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131
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