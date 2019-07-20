Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019ne 200 metre kala otob\u00fcs bariyerlere \u00e7arpt\u0131. Baz\u0131 yolcular yaralan\u0131rken , \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi olay yerinde yaral\u0131lara m\u00fcdahale ediyor.PARTNERG\u00f6zlerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z!\u00dcnl\u00fclerin sevgililerine ald\u0131\u011f\u0131 en ilgin\u00e7 hediyelerSokak d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde\u00a0silahl\u0131 kavga: 1 \u00e7ocuk \u00f6ld\u00fc, 1 \u00e7ocuk yaral\u0131Asfalta yap\u0131\u015fan ke\u00e7iyi kurtarma operasyonu
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