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Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:06 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken , çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

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