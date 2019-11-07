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Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki’inde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki’inde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki’i Beykoz istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolde çıkan aracın da başka araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa konarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoldaki iki şerit kapatılırken, yolda kalan araçlar daha sonra çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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