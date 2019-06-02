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Kuzey Marmara Otoyolu’nda alevlere teslim olan araç küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracını bırakıp kaçan alkollü sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.G. idaresindeki 34 YK 6239 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan aracı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.
Olay üzerine ekipler, araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede trafik denetimi yapan ekipler tarafından durdurulan bir araç içerisinde olduğu anlaşılan Z.G. gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün yanan aracını bıraktığı ve durdurduğu başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, yapılan üst aramasında ele geçirilen bir tabancaya el konuldu.
Yanan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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