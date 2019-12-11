Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu’nda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedeflenen otoyolun Kocaeli geçişinde de asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar TL olan proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 430 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasındaki projenin 5’nci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Dilovası Liman Kavşağı ile İzmit kesiminde inşa edilen 4 şeritli tüneller dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. Dilovası Liman Bağlantı Yolu ile Körfez Sevindikli arasındaki yol ulaşıma açılırken, proje tamamlandığında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da trafiğin rahatlaması planlanıyor.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 kavşak yer alıyor. 21 Aralık 2020’de tamamlanması beklenilen projede Silivri’den otobana araçlarıyla girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM yoluna bağlanacak.

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