Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 2 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir hafif ticari kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet içerisinde 1 kişi sıkışırken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, 01.30 saatlerinde, Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolu Baklacı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Cahit Hoca yönetimindeki 09 PR 994 plakalı otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan 16 RH 133 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet bariyerlere çarparak durabildi.

1 kişi araç içerisinde sıkıştı

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonet sürücüsü Cahit Hoca’yı araç içerisinden çıkartarak ambulansa aldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hoca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Cahit Hoca’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kamyonet içerisinde sıkışan Gülden Hoca itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldikten sonra yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kamyonet içerisinde sıkışan Gülden Hoca’yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hoca’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.