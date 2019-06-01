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Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı.

Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterle otoyol üzerindeki araçlar denetlendi. Dilovası mevkisi Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda helikopter ve drone kullanıldı, 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği 'Oran' ile de arama yapıldı.

SÜRÜCÜ KARNESİ DAĞITILDI

Otoyol uygulamasına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı. Kaymakam Güler ve Kıdemli Albay Aslan, durdurulan araçlarda bulunanların bayramlarını kutlarken, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Karnesi' verilerek aracı kullanan sürücüler hakkında not vermeleri ve verdikleri notları Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarına göndermeleri ve bisiklet çekilişine katılmaları istendi.

BİN 27 KİŞİNİN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri, PTS de dahil olmak üzere 6 bin 126 aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan 1027 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

'24 SAAT KONTROLLERİMİZİ YAPIYORUZ'

Kıdemli Albay Osman Aslan yaptığı açıklamada, "Biz hem havadan hem karadan denetimlerimizi yapıyoruz. Bu yol yeni açılmış bir yol. Bu nokta bizim için çok kritik bir nokta olduğu için buraya bir nokta koyduk. 24 saat esasına göre kontrollerimizi yapıyoruz. Drone ve helikopterle şerit ihaleleri ve hız kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca karadaki asayiş ve trafik ekiplerimiz de burada kontrollerini yapıyor. Diğer asayiş faaliyetlerimizle ilgili şüphelenen araçlarda denetimler de yapılıyor. Bazı araçlarımız köpeklerimiz ile narkotik denetimleri de yapıyor. Radar uygulamamız da otoyolun her köşesinde ve ara yollarda da devam ediyor. Bu uygulamamız bayram süresince ve bayram sonrası da devam edecek" dedi.

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