Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterle otoyol üzerindeki araçlar denetlendi. Dilovası mevkisi Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda helikopter ve drone kullanıldı, 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği 'Oran' ile de arama yapıldı.

SÜRÜCÜ KARNESİ DAĞITILDI

Otoyol uygulamasına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı. Kaymakam Güler ve Kıdemli Albay Aslan, durdurulan araçlarda bulunanların bayramlarını kutlarken, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Karnesi' verilerek aracı kullanan sürücüler hakkında not vermeleri ve verdikleri notları Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarına göndermeleri ve bisiklet çekilişine katılmaları istendi.