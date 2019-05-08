HABER

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAMYON DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Uskumru Sapağı'nda meydana geldi. Süleyman Ezgütekin (55) yönetimindeki 34 BCK 446 plakalı salatalık ve kabak yüklü kamyon Antalya'dan Bayrampaşa haline sebze taşımak üzere yola çıktı. Kamyon Uskumru mevkiine geldiğinde sürücü Ezgütekin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartmak için olay yerine vinç istedi. Vinçlere bağlanan kamyon kaldırılarak sürücü çıkartıldı. Ağır şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Sürücü Ezgütekin'e ambulansta sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ezgütekin'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Etrafa saçılan sebzeler görevliler tarafından toplandı.

Görüntü Dökümü
--- --- --- --- --- --- ---
-Devrilen kamyon
-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
-Sürücünün kurtarılması
-Sürücünün sedyeyle ambulans taşınması
-Sürücünün ambulansa konulması
-Kamyonun vinçle kaldırılması
-Etrafa saçılan Sebzeler
-Sürücü Yakınıyla röp
-genel ve detay

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Gaziosmanpaşa'da patlayan borudaki su metrelerce fışkırdıGaziosmanpaşa'da patlayan borudaki su metrelerce fışkırdı
Binlerce Bayburtlu şehidi son yolculuğuna uğurladıBinlerce Bayburtlu şehidi son yolculuğuna uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.