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Kuzey Marmara otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkiinde bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkiinde bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiyenin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Kurnaköy mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan kamyon, önünde bilinmeyen bir nedenle duran tıra arkadan hızla çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin yoğun çabası sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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