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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYON TIRA ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 08:32 | Son Güncelleme

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon önünde seyreden iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon önünde seyreden iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne yönünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kurtça Çoban yönetimindeki 34 JJ 8742 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve otoyolda görevli ekipler başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Tır sürücüsü Ali Enginoğlu, "Arkadan bana vurdu iş makinesi taşıyordum. Uyudu herhalde. İtfaiye geldi sıkıştığı yerden kurtardı" diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-İş makinesi taşıyan tırın görüntüsü
-Kamyonun görüntüsü
-Tır sürücüsü ile röp
-Kamyon kabinine giren iş makinesinin çıkarılması
-Ekiplerin çalışması
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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