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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE  Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkii Sultanbeyli Sapağı'nda meydana geldi. Süleyman Günal yönetimindeki 34 DL 3591 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Günal, çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin içinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü, sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü Günal, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kamyonette hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri aldı. Kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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