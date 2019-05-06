HABER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonlar çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde seyreden mermer yüklü kamyona çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde seyreden mermer yüklü kamyona çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen mermerleri yola savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yavuzsultan Selim Köprüsü Edirne istikametinde seyreden 34 NA 2561 plakalı kamyon sürücüsü Osman Yıldız, Uskumruköy katılımından Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanan Yenal Akçay’ın kullandığı 34 LZ 0233 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mermer yüklü kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Yenal Akçay yaralanırken, kamyondaki mermerler ise yol kenarına savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kurtarıldı.

Olayı haber alarak kaza yerine gelen devrilen kamyonun sahibi Mustafa Ağaç "Kamyon Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken kazaya neden olan şoförün bana anlattığına göre, seyir halindeyken Kuran-ı Kerim okuyormuş. Önündeki mermer yüklü kamyona arkadan çarpmış. Çarptığı kamyonun sürücüsü de aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere vurmuş daha sonra devrilmiş. Sürücü hastaneye kaldırılmış” dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri
BŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndüBŞEÜ Güzel Sanatlar öğrencileri Seramik Yarışması’ndan 4 ödülle döndü
Çay tadım şampiyonu, en iyi çay demlemenin sırrını açıkladıÇay tadım şampiyonu, en iyi çay demlemenin sırrını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.