KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYONLAR ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyon, önünde seyreden mermer yüklü kamyona çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen mermerleri yola savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yavuzsultan Selim Köprüsü Edirne istikametinde seyreden 34 NA 2561 plakalı kamyon sürücüsü Osman Yıldız, Uskumruköy katılımından Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanan Yenal Akçay’ın kullandığı 34 LZ 0233 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mermer yüklü kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Yenal Akçay yaralanırken, kamyondaki mermerler ise yol kenarına savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kurtarıldı.

Olayı haber alarak kaza yerine gelen devrilen kamyonun sahibi Mustafa Ağaç "Kamyon Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken kazaya neden olan şoförün bana anlattığına göre, seyir halindeyken Kuran-ı Kerim okuyormuş. Önündeki mermer yüklü kamyona arkadan çarpmış. Çarptığı kamyonun sürücüsü de aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere vurmuş daha sonra devrilmiş. Sürücü hastaneye kaldırılmış” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza nedeniyle yan yatan kamyon

-Kaza nedeniyle yol kenarına savrulan mermerler

-Kazaya neden olan kamyon

-Vincin yan yatan kamyonu kurtarma çalışması

-Yan yatan kamyonun sahibi Mustafa Ağaç ile röp

-Genel ve detaylar

