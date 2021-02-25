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Kuzey Marmara Otoyolunda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

25.02.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kimyasal madde taşıyan kamyonet alevlere teslim oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kimyasal madde taşıyan kamyonet alevlere teslim oldu. Araç sürücüsü yanan kamyonetini çaresizce izledi. Alev alev yanan kamyonetten dökülen kimyasal maddeler yola aktı.
Yangın, Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri mevkisinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halinde olan ve plastik kimyasal madde taşıyan 41 YT 132 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kamyonetten gelen dumanları farkeden sürücü Kamber Akkaya, aracının sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların görüldüğü araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlere teslim olan kamyonetten akan kimyasal madde yola saçıldı. Kamyonet sürücüsü o anları çaresizce izleyerek itfaiyenin geç gelmesinden dolayı yakındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevlerden kurtarılan araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan sürücü Kamber Akkaya, aracının alev alev yandığı o anları ise çaresizce izledi.
Kamber Akkaya, “Aracın motor kısmından ses geldi, kenara çektim. Dumanlar yükselince yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

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