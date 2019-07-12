KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MİDİBÜS DEVRİLDİ; 34 KİŞİ YARALANDI 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında D-020 Karayolu ışıklar köyü mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

"BU ARABAYI O ŞEKİLDE ORAYA GETİRMEK MAHARET İSTER"

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kaza yapan midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü. Görgü tanığı İbrahim Ülgen, "Işıklar köyünden çıktım. Havaalanına doğru gidiyordu. Tam Işıklar köyü çıkışında bir otobüsün lastiği gümledi. Benim önümden geçti. Bu aracı kullanan her kimse ona helal olsun. Bu aracı devirmeden oraya kadar götürdü. İçindeki insanlar kurtuldu. Yerde izde bırakmadı. Bu arabayı o şekilde oraya getirmek maharet ister. Normal hızıyla ilerliyordu. Yaralıları biz çıkardık." dedi.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan midibüsten görüntü

-Yaralılardan görüntü

-jandarma ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

