Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi; çok sayıda kişi yaralandı (2)

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi.

Saat 14.00 sıralarında arka lastiği patladığı öne sürülen servis midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, midibüs devrildi. Kazada minibüs içinde bulunanlar yaralandı. 20'nin üzerinde yaralının olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

