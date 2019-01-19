HABER

Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü

Otomobili polislerin üzerine sürdü

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Anne ve engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

Anne ve engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.