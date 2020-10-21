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Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil, tünel içerisinde çalışma yapan taşeron işçilerin bulunduğu kamyona çarptı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil, tünel içerisinde çalışma yapan taşeron işçilerin bulunduğu kamyona çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ile yolda çalışma yapan 1 işçi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T2 Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SP 0924 plakalı Renault marka otomobil, yol çalışması nedeni ile trafik akışının tek şeritten sağlandığı tünel içerisinde çalışma yapan taşeron firma işçilerini taşıyan Alperen Yılmaz yönetimindeki 33 DFF 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen otomobil yol kenarındaki yangın kutusuna çarparak durdu. Kamyonetin kasasında bulunan makaronlar ise yola saçıldı. Yola düşerek hızla yuvarlanan bir makaron, yolda çalışan Harun Ak isimli vatandaşa çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Alperen Yılmaz, aynı araçta bulunan Birol Güçlü, yola düşen makaronun çarptığı Harun Ak ile otomobilde bulunan sürücü Tuğba Ö. ve yanındaki Nuri K. yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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