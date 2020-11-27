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Kuzey Marmara Otoyolu’nda şehirlerarası otobüslere covid denetimi

27.11.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslerde covid denetimi yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirlerarası otobüslerde covid denetimi yapıldı. Sancaktepe-Paşaköy gişelerinde, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolculara korona virüs tedbirlerine yönelik HES kodu soruldu, maske denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında, 26-27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe-Paşaköy gişelerinde, şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES kodu ve maske denetimi yaptı.
Jandarma Asayiş, Otoyol Jandarma Trafik ve motosikletli trafik timlerinin katıldığı denetimde, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler tek tek durdurularak, ’Hayat Eve Sığar Uygulaması’ üzerinden yolcuların HES kodlarının olup olmadığı kontrol edildi, aynı zamanda GBT’lerine de bakıldı. Ekipler ayrıca, yolcular ve otobüs personeline maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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