Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır çekiciye çarptı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda önündeki çekiciye çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Paşa Mandıra mevkii yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 JJ 8742 plakalı tır, önünde ilerleyen ve iş makinesi taşıyan 34 PS 6014 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada tırın ön kısmı kullanılamaz hale gelirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, itfaiyenin uğraşları sonucu güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi de trafiğe kapatıldı.



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