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Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA  - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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