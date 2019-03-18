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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi.

Haber: Hakan KAYA/İSTANBUL (DHA)- Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı
Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde saat 08.00'da meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen TIR henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayı görerek yardıma gelen vatandaşlar sürücüyü TIR kabininden çıkarttı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Trafik kamerası görüntüleri
-Olay yeri
-Devrilen TIR
-Karayolları ekipleri
-İtfaiye ekipleri

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