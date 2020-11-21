HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

21.11.2020 05:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu Ishaklı Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Ishaklı Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı
Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyir eden Güngör Yüksel, idaresindeki 35 AH 1179 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardındanyaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
İstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltıİstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
İkinci el araba fiyatları yükseldi!İkinci el araba fiyatları yükseldi!
1/

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

İki perakende devi iflas etti

İki perakende devi iflas etti

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Kartal’da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Koronavirüs denetiminde gergin anlar: Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Bakan Koca, koronavirüs aşısı için gönüllü başvuru sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: Çin aşısı için 20 bin gönüllü başvurdu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.