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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi

05.01.2021 00:46 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. TIR’ın içindeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, inşaat demirlerinin olduğu TIR’ın kasasındaki demirler yola savruldu.
Kaza, saat 22:30 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y., yönetimindeki 64 NB 286 plakalı demir yüklü TIR, Edirne istikametinde seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası TIR sürücüsü İbrahim Y., kendi imkanları ile TIR’dan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İbrahim Y.,’e ayakta müdahale etti.
Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunda trafik olmazken, kaza sonrası TIR’ın kasasından yola savrulan demirler Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza sonrası devrilerek yan yatan TIR, olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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