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Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi

01.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy sapağında bit tır virajı alamayarak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy sapağında bit tır virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 61 K 21491 plakalı hurda demir yüklü tır, Arnavutköy’den Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlandığı kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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