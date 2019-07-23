KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ (Geniş haber)

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı Mevkii'nde hurda yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü çevreye saçılan hurdaları topladı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Yören Uskumruköy Kavşağı mevkiinde TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR daha sonra devrildi. Kaza nedeniyle TIR'dan yola hurda parçaları yola savrulurken Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

ÇEVREYE SAÇILAN HURDA PARÇALARINI ELİYLE TOPLADI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ali Yören, çevreye saçılan hurdaları eliyle topladı. TIR'ın kupasının kaldırılmasının ardından yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlanırken, hurda parçalarının toplanmasına devam edildi. TIR'ın devrilen damperini kaldırma çalışmaları da sürüyor.