Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı. Çarpan tırda yangın çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nda t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yol kenar\u0131nda lastik de\u011fi\u015ftirdi\u011fi s\u0131rada, arkadan gelen ba\u015fka bir t\u0131r park halindeki t\u0131ra \u00e7arpt\u0131. \u00c7arpan t\u0131rda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.PARTNER Ya\u015fl\u0131 erkeklere \u00fcsts\u00fcz pozlar g\u00f6nderip... Skandal b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Uyu\u015fturucu tacirlerine operasyon: 4 g\u00f6zalt\u0131Konya\u2019da silah operasyonu: 166 adet silah ele ge\u00e7irildi
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