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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 02:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan dorse
-Genel ve detaylar

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