Kuzey Marmara otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan gelen plastik ham maddesi yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

