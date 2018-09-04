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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:59 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Murat SOLAK / İstanbul, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan gelen plastik ham maddesi yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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