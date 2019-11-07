HABER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Yaralılara ilk müdahale, olay yerinden tesadüfen geçen sağlık görevlilerince yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık mevkisinde seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 34 PT 6079 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet B. yönetimindeki 34 UC 3336 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile 2 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Bu arada kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen sağlık görevlileri yaptı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldıMinik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
200 bin liralık su motoru çalan 6 şüpheli yakalandı200 bin liralık su motoru çalan 6 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.