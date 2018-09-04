KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI 

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre İrfan Çakır'ın kullandığı 34 GS 9975 plakalı plastik hammadde yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyon emniyet şeridinde park halindeki Mahfuz Bingöl yönetimindeki 34 RE 7871 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olaya yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Yahya Dinlemez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yahya Dinlemez'in ağır bir şekilde yaralanan oğlu Fatih Dinlemez ve kamyon şoförü İrfan Çakır Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralı Mahfuz Bingöl olay yerinde ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan Fatih Dinlemez ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.