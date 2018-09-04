HABER

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre İrfan Çakır'ın kullandığı 34 GS 9975 plakalı plastik hammadde yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyon emniyet şeridinde park halindeki Mahfuz Bingöl yönetimindeki 34 RE 7871 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olaya yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Yahya Dinlemez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yahya Dinlemez'in ağır bir şekilde yaralanan oğlu Fatih Dinlemez ve kamyon şoförü İrfan Çakır Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralı Mahfuz Bingöl olay yerinde ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan Fatih Dinlemez ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle kamyondan yola plastik hammadde yüklü çuvallar yola saçıldı. Durma noktasına gelen trafik, ekiplerin çalışmalarının ardından Ankara istikametine tek şeritten verildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Olay yerinde hayatını kaybeden Yahya Dinlemezin cansız bedeni
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKaraman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
Filistin-Ürdün arasında konfederasyon kurulması tartışmalarıFilistin-Ürdün arasında konfederasyon kurulması tartışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.