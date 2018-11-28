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Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü; işçiler enkaz altında (7) DRONE

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi. Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın

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