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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Otoyolun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan bir işçi sağ kurtarıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan bir işçi yaralı olarak çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan işçilerden birine ulaşıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan yaralı işçi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bir işçi yaralı olarak çıkarıldı, ambulansa alındı. Durumu, sağlık ekiplerimiz inceledikten sonra netleşecek. Şu ana kadar bir kişi yaralı olarak çıkarıldı." dedi.

Otoyol çalışmasında beton bloğun düşmesi

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Anahtar Kelimeler:
Gebze işçi Kocaeli

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